Выполните вычитание 1) 16.7-(-8.9
Математика
Выполните вычитание 1) 16.7-(-8.9
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Ответ:1)16,7-(-8,9)=25,6
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