Выполните вычитание 1) 16.7-(-8.9

Математика
Выполните вычитание 1) 16.7-(-8.9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ:1)16,7-(-8,9)=25,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Hickory Dickory deep перевод
Ответить
Математика
Среди математиков Лапуты каждый седьмой -философ ,а среди философов каждый девятый -математик .Кого на Лапуте больше-философов или математиков?
Ответить
История
Командирующим в русской армии во время Крымских походов в 1687 году и 1689 году был А)Г.Ромодановский Б)И.Хованский В)В.Голицын Г)П.Гордон
Ответить
Обществознание
Почему в своей повседневной жизни человек совершает больше действий, чем поступк??в?
Ответить
Математика
Бабушка испекла 30 пирожков с мясом и капустой . сколько было пирожков с капустой е??ли их на 2 пирожка больше чем с капустой ?
Ответить