Командирующим в русской армии во время Крымских походов в 1687 году и 1689 году был А)Г.Ромодановский Б)И.Хованский В)В.Голицын Г)П.Гордон
История
Командирующим в русской армии во время Крымских походов в 1687 году и 1689 году был А)Г.Ромодановский Б)И.Хованский В)В.Голицын Г)П.Гордон
Ответ(ы):
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Правильный ответ В) Василий Голицын
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