ПЛИЗ ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО Сравните условия обитания водной и почвенной с??ед жизни.Укажите сходство и различия между ними

Гость: Гость:

Водная среда : в ней меньше света, давление меняется с глубиной, кислород в растворённом виде. почвенная : более плотная, совсем без света. сходства : у животных , обитающих в этих средах вырабатывается специальные органы для приспособления к этим средам. например плавники у рыб, копательные конечности у кротов.