ПЛИЗ ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО Сравните условия обитания водной и почвенной с??ед жизни.Укажите сходство и различия между ними

Биология
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО Сравните условия обитания водной и почвенной с??ед жизни.Укажите сходство и различия между ними
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Водная среда : в ней меньше света, давление меняется с глубиной, кислород в растворённом виде. почвенная : более плотная, совсем без света. сходства : у животных , обитающих в этих средах вырабатывается специальные органы для приспособления к этим средам. например плавники у рыб, копательные конечности у кротов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переводите англ:У меня нету этой программы
Ответить
Биология
При скрещивании 2-х дрозофил с нормальными крыльями у 16 особей первого поколения были укороченные крылья, а у 44 нормальные. Какой из признаков яв...
Ответить
Литература
Рассказ для 3 класса. весна
Ответить
Математика
Уравнение. 27 401: Х-119=398 5742: а-200=438
Ответить
Английский язык
Нужно составить проект "Icons of Russia" 1.Choose the best items of Russia 2.Find some information about each item 3.Make illustrations and c...
Ответить