Нужно составить проект "Icons of Russia" 1.Choose the best items of Russia 2.Find some information about each item 3.Make illustrations and captions
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Нужно составить проект "Icons of Russia" 1.Choose the best items of Russia 2.Find some information about each item 3.Make illustrations and captions
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