ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запиши формулу зависимости между величинами s, u1, u2 и t встр, где: s-первоначальное расстояние; u1, и u2- скорости обьектов, движущихся навстречу друг другу; t встр.- время до встр...

Математика

ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запиши формулу зависимости между величинами s, u1, u2 и t встр, где: s-первоначальное расстояние; u1, и u2- скорости обьектов, движущихся навстречу друг другу; t встр.- время до встречи.

Автор: Гость