ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запиши формулу зависимости между величинами s, u1, u2 и t встр, где: s-первоначальное расстояние; u1, и u2- скорости обьектов, движущихся навстречу друг другу; t встр.- время до встр...
Математика
ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запиши формулу зависимости между величинами s, u1, u2 и t встр, где: s-первоначальное расстояние; u1, и u2- скорости обьектов, движущихся навстречу друг другу; t встр.- время до встречи.
Ответ(ы):
Гость:
S=(u1+u2)*t, расстояние равно сумма скоростей умноженная на время до встречи
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