ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запиши формулу зависимости между величинами s, u1, u2 и t встр, где: s-первоначальное расстояние; u1, и u2- скорости обьектов, движущихся навстречу друг другу; t встр.- время до встр...

Математика
ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запиши формулу зависимости между величинами s, u1, u2 и t встр, где: s-первоначальное расстояние; u1, и u2- скорости обьектов, движущихся навстречу друг другу; t встр.- время до встречи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=(u1+u2)*t,  расстояние равно сумма скоростей умноженная на время до встречи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Плииз, решите умоляю ребят
Ответить
История
Основная еденица территориального деления России в 17 веке -это
Ответить
История
Россия оказала влияние на ход Тридцатилетней войны тем, что... а) Поставляла оружие Австрии б) Продавала зерно Швеции в) Была посредником на ...
Ответить
Алгебра
2х²+х-1/2х-1=2помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Составьте предложения со словами (косово,эри,сочи,миссисипи,гоа) употребляя глаголы-сказуемые в форме прошедшего времени
Ответить