Основная еденица территориального деления России в 17 веке -это

История
Основная еденица территориального деления России в 17 веке -это
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В результате реформы 1680 г. появилась новая основная административно-территориальная единица- разряд
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