Представь несколькими способами число -300 в виде отрицательных и положительных множителей (5 способов)
Математика
Представь несколькими способами число -300 в виде отрицательных и положительных множителей (5 способов)
Ответ(ы):
Гость:
150*(-2)=-300 -150*2=-300 600:(-2)=-300 -1,5*200=-300 -300*1=300
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