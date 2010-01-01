Выразите в граммах: а) 2 1/10 б) 1 3/4 помогите плиз

Математика
Выразите в граммах: а) 2 1/10 б) 1 3/4 помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 кг=2000 1/10=1000 гр:10=100гр 2000+100=2100 1гк=1000 1000:4*3=750 1000+750=1750
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