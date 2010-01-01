Сума коэффициентов в уравнении реакции KCIO3=KCl + O2
Химия
Сума коэффициентов в уравнении реакции KCIO3=KCl + O2
Ответ(ы):
Гость:
2KCLO3= 2KCL+ 3O2 сумма коэффициентов равна 7
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