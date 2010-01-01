Из последовательности натуральных десятичных чисел вычеркиваются все числа, сод??ржащие 0 в десятичной записи. Затем вычеркиваются все числа, содержащие 0 в шестнадцатеричной записи, и все числа, содержащие 0 в восьмеричной зап...

Информатика
Из последовательности натуральных десятичных чисел вычеркиваются все числа, сод??ржащие 0 в десятичной записи. Затем вычеркиваются все числа, содержащие 0 в шестнадцатеричной записи, и все числа, содержащие 0 в восьмеричной записи. В получившейся последовательности на позиции с номером 10168 будет находиться число … (Нумерация последовательности начинается с единицы.)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 25452 Код на Ruby 22 n = 0 for i in 1..1000000     if not (i.to_s(10).include? "0") and not (i.to_s(16).include? "0") and not (i.to_s(8).include? "0")         n+=1     end     if n == 10168 then         p i         break     end end
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