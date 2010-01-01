Из последовательности натуральных десятичных чисел вычеркиваются все числа, сод??ржащие 0 в десятичной записи. Затем вычеркиваются все числа, содержащие 0 в шестнадцатеричной записи, и все числа, содержащие 0 в восьмеричной зап...

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Из последовательности натуральных десятичных чисел вычеркиваются все числа, сод??ржащие 0 в десятичной записи. Затем вычеркиваются все числа, содержащие 0 в шестнадцатеричной записи, и все числа, содержащие 0 в восьмеричной записи. В получившейся последовательности на позиции с номером 10168 будет находиться число … (Нумерация последовательности начинается с единицы.)

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