2х²+х-1/2х-1=2помогите пожалуйста
Алгебра
2х²+х-1/2х-1=2помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
((2x^2+x)(2x-1)-1)/(2x-1)=0 x(4x^2-2x+2x-1-1)=0 2x(2x^2-1)=0, x1=0, 2x^2-1=0, (2x-1)(2x+1)=0 2x-1=0, X2=1/2, x3= -1/2
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