Составьте предложения со словами (косово,эри,сочи,миссисипи,гоа) употребляя глаголы-сказуемые в форме прошедшего времени

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Составьте предложения со словами (косово,эри,сочи,миссисипи,гоа) употребляя глаголы-сказуемые в форме прошедшего времени

Автор: Гость