Россия оказала влияние на ход Тридцатилетней войны тем, что... а) Поставляла оружие Австрии б) Продавала зерно Швеции в) Была посредником на переговорах с Испанией г) Послала свою армию в Германию

История

Россия оказала влияние на ход Тридцатилетней войны тем, что... а) Поставляла оружие Австрии б) Продавала зерно Швеции в) Была посредником на переговорах с Испанией г) Послала свою армию в Германию

Автор: Гость