Россия оказала влияние на ход Тридцатилетней войны тем, что... а) Поставляла оружие Австрии б) Продавала зерно Швеции в) Была посредником на переговорах с Испанией г) Послала свою армию в Германию
История
Россия оказала влияние на ход Тридцатилетней войны тем, что... а) Поставляла оружие Австрии б) Продавала зерно Швеции в) Была посредником на переговорах с Испанией г) Послала свою армию в Германию
Ответ(ы):
Гость:
Продавала зерно Шведции
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