разложить на множители 1.b(b+1)-3*(b+1) 2.ca-cb+2a-2b
Алгебра
разложить на множители 1.b(b+1)-3*(b+1) 2.ca-cb+2a-2b
Ответ(ы):
Гость:
1.b(b+1)-3*(b+1) =(b+1)(b-3) 2.ca-cb+2a-2b=c(a-b)+2(a-b)=(a-b)(c+2)
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