Почки 65 л воды. Ежедневно из неё брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. Хватит ли воды в бачке на неделю? Сколько литров воды останется? Решите задачу о вычислениям !! Пожалуйста !
Математика
Почки 65 л воды. Ежедневно из неё брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. Хватит ли воды в бачке на неделю? Сколько литров воды останется? Решите задачу о вычислениям !! Пожалуйста !
Ответ(ы):
Гость:
1) 3+6=9(л.) 2)9*7=63(л.) 3) 65-63=2(л) Ответ: 2 литра воды останется
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