Почки 65 л воды. Ежедневно из неё брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. Хватит ли воды в бачке на неделю? Сколько литров воды останется? Решите задачу о вычислениям !! Пожалуйста !

Математика

Почки 65 л воды. Ежедневно из неё брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. Хватит ли воды в бачке на неделю? Сколько литров воды останется? Решите задачу о вычислениям !! Пожалуйста !

Автор: Гость