Переводите англ:У меня нету этой программы
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Переводите англ:У меня нету этой программы
Ответ(ы):
Гость:
I haven t got this program
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