Уравнение. 27 401: Х-119=398 5742: а-200=438
Математика
Уравнение. 27 401: Х-119=398 5742: а-200=438
Ответ(ы):
Гость:
27401/х-119=398 27401/х=119+398 27401/х= 517 х=27401/517 х=53 27401/53-119=398 398=398
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