При скрещивании 2-х дрозофил с нормальными крыльями у 16 особей первого поколения были укороченные крылья, а у 44 нормальные. Какой из признаков является доминантным, а какой рецессивным. Определите генотип родителей и потомств...

Биология
При скрещивании 2-х дрозофил с нормальными крыльями у 16 особей первого поколения были укороченные крылья, а у 44 нормальные. Какой из признаков является доминантным, а какой рецессивным. Определите генотип родителей и потомства. С решение пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как в результате скрещивания наблюдалось расщепление 3:1 (44 особи с нормальными крыльями, 16 с укорочеными). То согласно второму закону Менделя(закон расщепления) родители были гетерозиготны (Аа), доминантным признаком является нормальеые крылья, так как в потомстве в 3 раза больше особей с ними, укороченые крылья рецессивный признак. Соответственно получается: Аа х Аа = АА(нормальные крылья), 2Аа(нормальные крылья), аа(укороченые крылья)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Рассказ для 3 класса. весна
Ответить
Математика
Уравнение. 27 401: Х-119=398 5742: а-200=438
Ответить
Английский язык
Нужно составить проект "Icons of Russia" 1.Choose the best items of Russia 2.Find some information about each item 3.Make illustrations and c...
Ответить
Алгебра
разложить на множители 1.b(b+1)-3*(b+1) 2.ca-cb+2a-2b
Ответить
Русский язык
Употребите числительные вместе с существительными в указанных падежах . 573 самоката ( Р.п., Т.п.), 108 велосипедов (Д.п.,Т.п.) , 846 автомобилей (...
Ответить