При скрещивании 2-х дрозофил с нормальными крыльями у 16 особей первого поколения были укороченные крылья, а у 44 нормальные. Какой из признаков является доминантным, а какой рецессивным. Определите генотип родителей и потомств...
Биология
При скрещивании 2-х дрозофил с нормальными крыльями у 16 особей первого поколения были укороченные крылья, а у 44 нормальные. Какой из признаков является доминантным, а какой рецессивным. Определите генотип родителей и потомства. С решение пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Так как в результате скрещивания наблюдалось расщепление 3:1 (44 особи с нормальными крыльями, 16 с укорочеными). То согласно второму закону Менделя(закон расщепления) родители были гетерозиготны (Аа), доминантным признаком является нормальеые крылья, так как в потомстве в 3 раза больше особей с ними, укороченые крылья рецессивный признак. Соответственно получается: Аа х Аа = АА(нормальные крылья), 2Аа(нормальные крылья), аа(укороченые крылья)
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