Рассказ для 3 класса. весна
Литература
Рассказ для 3 класса. весна
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Гость:
Наступает на зиму весна-красная. Оживают деревья, цветы,растения. Спящие животные просипаются на запах красоты, цветочков, тепла. Мне нравится весна потомучто все вокруг красива
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