Почему в своей повседневной жизни человек совершает больше действий, чем поступк??в?
Обществознание
Почему в своей повседневной жизни человек совершает больше действий, чем поступк??в?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что дышать,стоять,сидеть,лежать и др.-действия; а соврать,грубить, помочь или признаться-поступки!
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