Среди математиков Лапуты каждый седьмой -философ ,а среди философов каждый девятый -математик .Кого на Лапуте больше-философов или математиков?
Математика
Среди математиков Лапуты каждый седьмой -философ ,а среди философов каждый девятый -математик .Кого на Лапуте больше-философов или математиков?
Ответ(ы):
Гость:
Типа, получается что среди лапутян имеются такие хлопцы, которые являются одновременно и математиками, и философами. Ок, тогда нарисуем диаграмму Эйлера - два пересекающихся круга. Область пересечения этих кругов и есть те самые специалисты по двум наукам, обозначим их число за Х. По условию, для математиков доля двойных спецов составляет 1/7 от общего числа математиков, тогда все математики образуют количество 7*Х (включая двойных спецов). Аналогично, это же число Х для философов составит долю лишь 1/9 от общего поголовья философов. Следовательно, общее число философов (включая двойных специалистов) будет 9*Х. Если так, то у меня получается, что философов больше в 9/7 раз, чем математиков. Во трава забористая, пойду курну, а там, глядишь, и сам философом стану :).
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