Hickory Dickory deep перевод

Гость: Гость:

Хикори-дикори-док, док Хикори-дикори-док, док Ваше девушка вытащила мой член, мой член здесь девушка, есть девушка, всюду все вижу я хожу девушкой удар дро остроумие девушка, я даже не знаю девушка весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю Хикори-дикори-док, док, ваша девушка вытащила мой член, мой член весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю Картридж, двойные выстрелы, остроумия нет погони липкий зеленый поджечь и взорвать его в йо’ лицо мы глубоко, глубоко 50, так что не ненавижу вечно не заснул НАУ, сводник мы прямо что делать, ставки обратно, чеки жира, дорожки узкие мы funna готовить свежую порцию Создатель денег, вы макин деньги, тогда покажи мне копейки штук, наклонись позвольте мне увидимся стринги оттенки на, blacka органы, я в своей зоне багажник клевый, как он знает карате мы сидел высокий, большой мяч, а МЮ подходили к пределу я reppin’ для Tennesy так что я должен держать его сводник сейчас здесь девушка, там девушка, всюду все вижу я хожу девушкой удар дро остроумие девушка, я даже не знаю девушка весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю Хикори-дикори-док, док, ваша девушка вытащила мой член, мой член весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю они называют меня [сутенера туго] в mjg вы знаете я партия жесткий Самое у вас киска нигеров и они идут Холли Уорд в любое время вы хотите загрузить, вы знаете, я готов богатый задницу ниггеров не могу ездить в мой Шеви ты не хочешь услышать меня говорить, ты просто хочешь увидеть мои диски крутятся под мой автомобиль вроде как рулон пленки я даже не потребуется подкрашивать, они уже знали, что это я Если я добавляю оттенок, когда я выйду, они поймут, что это я Хенесси, серый Гусь, хорошая была цель, и картридж нужно держать много, так что я могу остаться в зоне каждый раз, когда я в капюшоне, каждый раз, когда я нахожусь в клубе глядите, дети, взрослые, старики покажи мне любовь здесь девушка, есть девушка, всюду все вижу я хожу девушкой Удар дро остроумие девушка, я даже не знаю девушка весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю Хикори-дикори-док, док, ваша девушка вытащила мой член, мой член весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю колеса крутятся, куш горения в такт стучишь, я знаю таблетки надерете в иди получить его попсовое’ Не бойся, мы рок-звезды, мы отвязных вечеринок Долина парк 20 автомобилей, то идите и покупайте в баре обрез, мы держать его шероховатый, мы держать его гуттаперчи однако во всем мире я тебя соседства куч-cutta да, распылите его на несколько куч butta, некоторые называют это К И Й скажи мое mutha гребаный девушка имя, скажи мое имя сутенер туго, в mjg, миллионы мы все время крутилась в сутенера ежедневно можно ползать внизу, пока я делаю Я. болят колени или делать это так, как я это делаю, сделать блок кровоточить работы здесь девушка, есть девушка, всюду все вижу я хожу девушкой удар дро остроумие девушка, я даже не знаю девушка весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю Хикори-дикори-док, док, ваша девушка вытащила мой член, мой член весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю здесь девушка, есть девушка, всюду все вижу я хожу девушкой удар дро остроумие девушка, я даже не знаю девушка весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю Хикори-дикори-док, док, ваша девушка вытащила мой член, мой член весь день, каждый день, 365, 7 дней в неделю