Решите задачу:К празднику мама купила 5 кг помидоров на 300 рублей.Сколько кг огурцов купит мама на 600 рублей,если цена огурцов в два раза меньше цены помидоров?
Математика
Решите задачу:К празднику мама купила 5 кг помидоров на 300 рублей.Сколько кг огурцов купит мама на 600 рублей,если цена огурцов в два раза меньше цены помидоров?
Ответ(ы):
Гость:
300:5=60 руб за кг помидоров 60:2=30 руб за кг огурцов 600:30=20 кг огурцов
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