Решите задачу:К празднику мама купила 5 кг помидоров на 300 рублей.Сколько кг огурцов купит мама на 600 рублей,если цена огурцов в два раза меньше цены помидоров?

Математика

Решите задачу:К празднику мама купила 5 кг помидоров на 300 рублей.Сколько кг огурцов купит мама на 600 рублей,если цена огурцов в два раза меньше цены помидоров?

Автор: Гость