Найти молекулярную формулу ыещества содержащего 81,8 углеродв
Химия
Найти молекулярную формулу ыещества содержащего 81,8 углеродв
Ответ(ы):
Гость:
VC=81.8/12=6.8 vH=18.2/1=18.2 C ÷ H = 6 ×18.2 =1÷3 простейшая формула СН3 самый первый углеводород ряда алканов ментан СН4
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