Помогите написать сочинение. А какие игрушки любили вы в раннем детстве(для девочки)?Какое влияние на вас они оказали? Расскажите об этом в сочинение * Мои старые друзья*.Попробуйте использовать в своем тексте языковые средст...
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Помогите написать сочинение. А какие игрушки любили вы в раннем детстве(для девочки)?Какое влияние на вас они оказали? Расскажите об этом в сочинение * Мои старые друзья*.Попробуйте использовать в своем тексте языковые средства , характерные для публицистического стиля речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В детстве у меня было очень много игрушек.Самой любимой игрушкой был мой любимый полосатый кот Полосатик.Я его очень любила.Брала его везде с собой,играла с ним целый день!Но однажды когда я пошла с мамой в школу на первое сентября без него ,так как нельзя брать в школу игрушки, он пропал!Я очень долго его искала ,но так и не нашла.Я плакала не сколько дней,а потом вдруг увидела у моего маленького брата бантик ,который был на шее у моего игрушечного кота.Я спросила у него не брал ли он,но так как он был очень маленьким ,он не умел говорить и так и не ответил мне.Я перерыла все его полки с игрушками,но так и ничего не нашла.И вдруг под кроватью я увидела полосатую игрушку ,вытащила.И это бал мой Полосатик!Я так обрадовалась!И больше никогда с ним не расставалась! (имя плюшевой игрушки можно и заменить на другое ,просто я не знала какое придумать)
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