Помогите написать сочинение (кого можно считать счастливым человеком?)

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Помогите написать сочинение (кого можно считать счастливым человеком?)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Счастливый человек - это тот человек, который доволен тем,что он имеет и не гонится за тем, чего у него нет.У каждого человека есть свои ценности в жизни и это отличает его от других.Все люди счастливы,но все счастливы по-своему. Кто-то понимает это,  а кто-то до конца жизни этого не поймет. Я считаю, что нельзя просто так взять и сказать кто такой "счастливый человек". В нашем мире счастливы все, только по-своему.
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