Помогите написать сочинение на тему,,Если бы я был Владимиром Дубровским"

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Для меня Дубровский является жертвой обстоятельств. Если бы не ссора старших Троекурова и Дубровского, то судьба Маши и Владимира сложилась бы прекрасно. Они поженились бы. А их родители радовались бы за них. Думаю, Дубровский стал бы хорошим человеком, добрым, смелым. Но то, что совершил он, стало для него горьким уроком. Из-за которого он разрушил не только себя и свою жизнь, но и свою любовь. Хотелось бы верить, что он со временем переосмыслит прошлое и станет хорошим человеком, способным искупить вину.