Три предложения о спорте

Гость: Гость:

1. Мне нравятся уличные виды спорта, такие как бейсбол, теннис и футбол. 2. Мой друг как-то в шутку мне сказал :" Если с первого раза не получилось , то парашютный спорт явно не для тебя !" . 3. Моя сестра не любит такие виды спорта , как бокс и хоккей.