Три предложения о спорте
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Три предложения о спорте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мне нравятся уличные виды спорта, такие как бейсбол, теннис и футбол. 2. Мой друг как-то в шутку мне сказал :" Если с первого раза не получилось , то парашютный спорт явно не для тебя !" . 3. Моя сестра не любит такие виды спорта , как бокс и хоккей.
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