После уценки телевизора его навая цена составила 0,51 старой. На сколько процентов ??меньшилась цена телевизора в результате уцеки?
Алгебра
После уценки телевизора его навая цена составила 0,51 старой. На сколько процентов ??меньшилась цена телевизора в результате уцеки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем первоначальную цену телевизора равной 1, тогда (1- 0,51)*100% = 0,49*100% = 49% - на столько % уменьшилась цена телевизора
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