После уценки телевизора его навая цена составила 0,51 старой. На сколько процентов ??меньшилась цена телевизора в результате уцеки?

Алгебра

После уценки телевизора его навая цена составила 0,51 старой. На сколько процентов ??меньшилась цена телевизора в результате уцеки?

Автор: Гость