На какую тему можно создать презентацию по окр. миру про экосистему озёр кроме обитатели озёр

Окружающий мир
На какую тему можно создать презентацию по окр. миру про экосистему озёр кроме обитатели озёр
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