созвездие близнецы мини сообщение 2 класс

Гость: Гость:

Созвездие Близнецов названо латинским словом «близнецы» и оно является одним из немногих созвездий, которые на самом деле выглядит, как братья близнецы. Созвездие близнецов является одним из созвездий Зодиака, и одним из 48 созвездий, описанных астрономом Птолемеем во втором веке.Хотя близнецы Кастор и Поллукс от одной матери Леды, царицы Спарты, у них были разные отцы. Отец Кастора был муж Леды, Тиндарус король Спарты. Отцом Поллукса был бог Зевс, который сделал Поллукса бессмертным, в то время как его брат-близнец Кастор был смертным.