Чувство сколько слогов

Русский язык
Чувство сколько слогов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове ЧУВСТВО два слога Чув-ство
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