Альбомная бумага лучше впитывает влагу чем промокательная? да или нет

Технология
Альбомная бумага лучше впитывает влагу чем промокательная? да или нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, т.к. даже раньше чернила убирали промокашкой)
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