Помогите пожалуйста!!!Дайте определение:тупоугольного треугольника,равнобедренного треугольника,трапеции.Какие понятия вы выбрали в качестве родового в каждом случае?какие свойства включили в видовом отличие?
Математика
Помогите пожалуйста!!!Дайте определение:тупоугольного треугольника,равнобедренного треугольника,трапеции.Какие понятия вы выбрали в качестве родового в каждом случае?какие свойства включили в видовом отличие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тупоугольный треугольник - это треугольник, содержащий тупой угол, т.е. один из его углов лежит в пределах между 90° и 180 Равнобедренный треугольник— это треугольник, в котором две стороны равны между собой по длине Четырехугольник, две противоположные стороны которого параллельны между собой, а две другие не параллельны
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