2345=2 какие знаки надо поставить между цифрами, чтобы получилось 2
Математика
2345=2 какие знаки надо поставить между цифрами, чтобы получилось 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3*4)-(5*2)=2 вроде бы так, или числа нельзя переставлять?
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