Почему систему русского литературного языка изучают разные разделы лингвистики
Русский язык
Почему систему русского литературного языка изучают разные разделы лингвистики
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Гость:
Ингвистика в целом - это наука о языке, она разнообразна и поэтому в ней выделяются разные разделы, каждый из которых имеет свои единицы.
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