Найдите значения выражения a+m если a=20 m70

Математика
Найдите значения выражения a+m если a=20 m70
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+м а=20 м=70 20+70=90
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