Длина круговой дорожки трека 480 метров. два велосипедиста двигаются по треку во встречных направлениях со скоростями 12м/с и 16м/с. через какой наименьший промежуток времени (в секундах) после встречи в некотором месте трека о...
Физика
Длина круговой дорожки трека 480 метров. два велосипедиста двигаются по треку во встречных направлениях со скоростями 12м/с и 16м/с. через какой наименьший промежуток времени (в секундах) после встречи в некотором месте трека они снова встретятся в этом месте? ответом является целое число, при необходимости округлить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем за начало точку встречи велосипедистов. Время за которое первый велосипедист вернется в эту начальную точку 470/9 с, время за которое второй велосипедист вернется в эту точку 470/12. Теперь нужно найти промежуток времени, в который времена одного оборота первого и времена одного оборота второго уложаться целое число раз, то есть найти такие числа m и n, чтобы выполнялось условие: (470/9)*m = (470/12)*n откуда m/n = 3/4 или m=3, n=4 Это означает, что первый велосипедист сделает 3 полных оборота, а второй 4 полных оборота когда они опять встретятся в первоначальной точке. На это уйдет (470/9)*3 = 156 целых и 2/3 секудны, или 2 минуты, 36 целых и 2/3 секунды.
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