Помогите написать сочинение на тему:" главный герой рассказа В.Г.Распутина уроки французского."
Литература
Помогите написать сочинение на тему:" главный герой рассказа В.Г.Распутина уроки французского."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил мальчик он был в бедной семье но мальчик хотел учится но он не мог. ведь он бы л из бедной семьи.И вот мама отправляет его в другую деревню где есть школа. Он начинает очень хорошо учиться. Но емуи не давался один урок урок француского языка. P.S. дальше продолжешь сам =)
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