Помогите написать сочинение на тему:" главный герой рассказа В.Г.Распутина уроки французского."

Гость: Гость:

Жил мальчик он был в бедной семье но мальчик хотел учится но он не мог. ведь он бы л из бедной семьи.И вот мама отправляет его в другую деревню где есть школа. Он начинает очень хорошо учиться. Но емуи не давался один урок урок француского языка. P.S. дальше продолжешь сам =)