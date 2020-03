Помогите написать сочинение на тему мой кумир на английском срочно

Гость: Гость:

На английском языкеПеревод на русский язык My IdolМой кумир I think almost everyone in the world admires someone. It is especially true for young people. Most of them have idols. They try to look and act like them. It is useful when a person looks up to someone with positive qualities or to someone who has done lots of good and worthy things. Idols are mostly found in such spheres like music or cinema. My idol is Michael Jackson. I like all his songs and I admire his personality. I think that he was a multi-talented person. He managed to stage fantastic and spectacular shows. He was a great singer and dancer. Besides, he did a lot for poor and disabled children of Africa. I’ve read at a magazine that Michael Jackson was born in a rather poor family. There were nine children and they all lived in a four-room house. Later, when Michael Jackson became really rich and popular, he purchased a huge house with lots of rooms upstairs and downstairs. Many critics said his behavior was eccentric. He never gave interviews, he was rarely seen in public, he often wore a face mask to protect himself from germs, and he slept in an oxygen capsule, which he believed would help him to live longer. However, his manager says that he was simply very shy. He started singing in public when he was only five years old. Since then he had been working like a grown-up. He had never had free time to play with other children and he led a very stressful life. He felt safe with animals and children and he feared crowds. He was a bit childish too. He loved kids’ stories and his favourite hero was Peter Pan. No matter how eccentric or childish he was, I think he was a clever man, who managed to create a successfully brilliant image.Я думаю, что почти все люди в мире кем-то восхищаются. Особенно это актуально среди молодежи. У многих из них есть кумиры. Они стараются выглядеть и вести себя, как они. Это полезно, когда человек подражает кому-то с положительными качествами или кому-то, кто сделал много хорошего и достойного. Кумиры бывают, чаще всего из таких сфер, как музыка или кино. Мой кумир – Майкл Джексон. Мне нравятся все его песни, и меня восхищает его личность. Я думаю, что он был разносторонне одаренным человеком. Он организовывал фантастические и захватывающие шоу. Он был великим певцом и танцором. Помимо этого, он сделал много для бедных детей и детей-инвалидов из Африки. Я читала в одном журнале, что Майкл Джексон родился в небогатой семье. Их было девять детей, и все они жили в четырехкомнатном доме. Позже, когда Майкл Джексон стал по-настоящему богатым и популярным, он приобрел огромный дом с большим количеством комнат на верхнем и нижнем этажах. Многие критики говорили, что его поведение было эксцентричным. Он никогда не давал интервью, его редко видели на публике, он часто носил маску, чтобы защитить себя от микробов, и он спал в кислородной капсуле, которая, по его мнению, поможет ему жить дольше. Тем не менее, его менеджер говорит, что он был просто очень застенчивым. Он начал петь на публику, когда ему было всего пять лет. С тех пор он работал как взрослый. Он никогда не имел свободного времени, чтобы поиграть с другими детьми, и он вел очень напряженную жизнь. Он чувствовал себя в безопасности с животными и детьми, и он боялся толпы. Он также вел себя как маленький ребенок. Он любил рассказы для детей и его любимым героем был Питер Пен. Независимо от того, каким эксцентричным или по-детски наивным он был, я думаю, что он был умным человеком, которому удалось создать успешный и великолепный образ Вот даже перевод