Помогите написать сочинение по английскому языку!!! Вот задание ''Теперь дайте со??ет, как устроить вечеринку, чтобы сделать это увлекательно и познавательно одновременно''. Не забудьте: Приветствуйте форумчан дать две прич...
Английский язык
Помогите написать сочинение по английскому языку!!! Вот задание ''Теперь дайте со??ет, как устроить вечеринку, чтобы сделать это увлекательно и познавательно одновременно''. Не забудьте: Приветствуйте форумчан дать две причины для вашего выбора подписать ваши советы. 90-100 слов.Желательно в виде письма.
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