Помогите написать сочинение по английскому языку!!! Вот задание ''Теперь дайте со??ет, как устроить вечеринку, чтобы сделать это увлекательно и познавательно одновременно''. Не забудьте: Приветствуйте форумчан дать две прич...

Английский язык

Помогите написать сочинение по английскому языку!!! Вот задание ''Теперь дайте со??ет, как устроить вечеринку, чтобы сделать это увлекательно и познавательно одновременно''. Не забудьте: Приветствуйте форумчан дать две причины для вашего выбора подписать ваши советы. 90-100 слов.Желательно в виде письма.

Автор: Гость