Помогите написать сочинение про Фразеологизмы

Русский язык
Помогите написать сочинение про Фразеологизмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Как-то на уроке русского языка я услышал от учительницы фразу: «Владение языком будет неполным, если вы не знакомы с фразеологией». Это высказывание заставило меня задуматься: что же такое фразеологизмы и для чего  они нужны в речи?           Фразеологические обороты – это устойчивые сочетания, являющиеся  неисчерпаемым источником речевой  экспрессии.  Эстетическая роль фразеологических средств определяется умением автора отобрать нужный материал и ввести его в текст. Такое употребление фразеологизмов обогащает речь, служит «противоядием» против речевых штампов. Пример этому мы найдем в предложении прочитанного текста.             В то же время  писателей привлекает точность, с которой фразеологизм может охарактеризовать явление. Например,           Фразеологические богатства языка оживают под пером талантливых писателей, публицистов и становятся источником новых художественных образов, шуток, неожиданных каламбуров.            Картинность и образность речи действует поэтическими фразеологизмами на воображение слушающего, заставляя его переживать сказанное сильней, чем если бы обратился к нему говорящий с речью безобразной, чисто логической.

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