Помогите написать сочинение про Фразеологизмы

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Как-то на уроке русского языка я услышал от учительницы фразу: «Владение языком будет неполным, если вы не знакомы с фразеологией». Это высказывание заставило меня задуматься: что же такое фразеологизмы и для чего они нужны в речи? Фразеологические обороты – это устойчивые сочетания, являющиеся неисчерпаемым источником речевой экспрессии. Эстетическая роль фразеологических средств определяется умением автора отобрать нужный материал и ввести его в текст. Такое употребление фразеологизмов обогащает речь, служит «противоядием» против речевых штампов. Пример этому мы найдем в предложении прочитанного текста. В то же время писателей привлекает точность, с которой фразеологизм может охарактеризовать явление. Например, Фразеологические богатства языка оживают под пером талантливых писателей, публицистов и становятся источником новых художественных образов, шуток, неожиданных каламбуров. Картинность и образность речи действует поэтическими фразеологизмами на воображение слушающего, заставляя его переживать сказанное сильней, чем если бы обратился к нему говорящий с речью безобразной, чисто логической.