Помогите написать сочинение про осень со сложными предложениями
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Помогите написать сочинение про осень со сложными предложениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень. каждый раз, когда приходит эта пора года, когда листья кружатся в небе, во мне просыпается поэт. мне хочется творить, мне хочется кружиться вместе с листьями. почувствовать эту атмосферу. я не только становлюсь поэтом, но и художником. я прихожу на речку(озеро), вечером, и рисую закат... ах.. как же мне нравится очень
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