Помогите написать уравнение гидролиза следующих солей Na2CO3,Cu(NO3)2
Химия
Помогите написать уравнение гидролиза следующих солей Na2CO3,Cu(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3 1-я стадия гидролиза : Na2CO3 + HOH ⇄ NaHCO3 + NaOH молекулярное 2Na+ + CO32- + HOH ⇄ Na+ + HCO3- + Na+ + OH- полное ионное CO32- + HOH ⇄ HCO3- + OH- краткое ионное 2-я стадия гидролиза: CuOHNO3 + H2O ⇄ Cu(OH)2 + HNO3 молекулярное CuOH+ + NO3- + H2O ⇄ Cu(OH)2 + H+ + NO3- полное ионное CuOH+ + H2O ⇄ Cu(OH)2 + H+ краткое ионное Cu(NO3)2 1-я стадия гидролиза : Cu(NO3)2 + HOH ⇄ CuOHNO3 + HNO3 молекулярное Cu2+ + 2NO3- + HOH ⇄ CuOH+ + NO3- + H+ + NO3- полное ионное Cu2+ + HOH ⇄ CuOH+ + H+ краткое ионное 2-я стадия гидролиза: CuOHNO3 + H2O ⇄ Cu(OH)2 + HNO3 молекулярное CuOH+ + NO3- + H2O ⇄ Cu(OH)2 + H+ + NO3- полное ионное CuOH+ + H2O ⇄ Cu(OH)2 + H+ краткое ионное
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