Помогите написсть сочинение на тему "Жить без мечты нельзя"

Литература
Помогите написсть сочинение на тему "Жить без мечты нельзя"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все мы когда-нибудь мечтаем! А можно ли жить без мечты?Нет!Ведь мечта-это проекция наших заветных желаний!Не мечтать-значит не думать, не хотеть ничего!Мечты украшают жизнь человека разноцветными красками. Они делают наше обыденное существование красочнее, интереснее, красивее!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как сделать пример 238266 : 62
Ответить
Окружающий мир
Памятник Петру | Медный всадник находится на территории Московского Кремля . Верн?? ли это высказывание? Если нет , то укажи место и город. Дай пол...
Ответить
Литература
Характеристика Васютки из рассказа" Васюткино озеро".
Ответить
Математика
(1 9/16*3 1/5+6 2/3-9:2 2/5):(17 7/12-6 1/3) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
Помогите решить задачу прошу!!
Ответить