Помогите написсть сочинение на тему "Жить без мечты нельзя"
Литература
Помогите написсть сочинение на тему "Жить без мечты нельзя"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все мы когда-нибудь мечтаем! А можно ли жить без мечты?Нет!Ведь мечта-это проекция наших заветных желаний!Не мечтать-значит не думать, не хотеть ничего!Мечты украшают жизнь человека разноцветными красками. Они делают наше обыденное существование красочнее, интереснее, красивее!!
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