Помогите написсть сочинение на тему "Жить без мечты нельзя"

Гость: Гость:

Все мы когда-нибудь мечтаем! А можно ли жить без мечты?Нет!Ведь мечта-это проекция наших заветных желаний!Не мечтать-значит не думать, не хотеть ничего!Мечты украшают жизнь человека разноцветными красками. Они делают наше обыденное существование красочнее, интереснее, красивее!!