Помогите!! Народ! а) m²-81 б) 49x²-14xy+y² в) 25a²в²-16а^8 г) (x+5)²-81
Алгебра
Помогите!! Народ! а) m²-81 б) 49x²-14xy+y² в) 25a²в²-16а^8 г) (x+5)²-81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)m²-81=(m-9)² б) 49x²-14xy+y²=(7x-y)² в)25а²в²-(16a^8)-я не поняла что это)) г)(x+5)²-81=x²+10x+25-81
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