Помогите!! Народ! а) m²-81 б) 49x²-14xy+y² в) 25a²в²-16а^8 г) (x+5)²-81

Алгебра

Помогите!! Народ! а) m²-81 б) 49x²-14xy+y² в) 25a²в²-16а^8 г) (x+5)²-81

Автор: Гость