Биомасса зайцев в лесу составляет 200 000 кг, один заяц весит 2 кг, зайцев поедают волки, биомасса каждого волка равна 50 кг. По правилу экологической пирамиды определите, сколько зайцев и волков было в лесу?

Биология
Биомасса зайцев в лесу составляет 200 000 кг, один заяц весит 2 кг, зайцев поедают волки, биомасса каждого волка равна 50 кг. По правилу экологической пирамиды определите, сколько зайцев и волков было в лесу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200000:2=100000 зайцев в лесу за правилом екологической пирамиды 200000-100% х - 10% х=20000 20000:50=400 волков в лесу
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