Биомасса зайцев в лесу составляет 200 000 кг, один заяц весит 2 кг, зайцев поедают волки, биомасса каждого волка равна 50 кг. По правилу экологической пирамиды определите, сколько зайцев и волков было в лесу?

Биология

Биомасса зайцев в лесу составляет 200 000 кг, один заяц весит 2 кг, зайцев поедают волки, биомасса каждого волка равна 50 кг. По правилу экологической пирамиды определите, сколько зайцев и волков было в лесу?

Автор: Гость