Помогите пажалуйста номер3. надеюсь на вас!
Математика
Помогите пажалуйста номер3. надеюсь на вас!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. -2 5/8 :1 3/4+( - 8,7-( -2,3)) :0,8-2 2/9*( -0,6)= - 6 1) -2 5/8 :1 3/4= -21/8*4/7= -3/2 2) - 8,7+2,3= -6,4 3) -6,4:0,8= -8 4) -3/2+( -8)= -1 1/2-8= -9 1/2 5) 2 2/9*( -0,6)= - 20/9*6/10= - 6/3= - 2 6) -8-( - 2)=-8+2= - 6 б.
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