В чём сходство и отличие между разными мировыми религиями? я думаю, что мировые р??лигии похожи тем, что.... в то же время у каждой религии есть особенности, например, такие, как....
Окружающий мир
В чём сходство и отличие между разными мировыми религиями? я думаю, что мировые р??лигии похожи тем, что.... в то же время у каждой религии есть особенности, например, такие, как....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если остановиться на самых общих сходствах, то для христианства, ислама, иудаизма можно выделить следующие:Они монотеистические - есть единый бог - создатель мираПрисутствуют пророки, доводящие слово божие до простых людейЕсть святые книги - писания, есть очень похожие моральные правила поведенияОбщение с богом осуществляется в специальных местах - храмах с помощью молитвСуществуют святые памятные места поклоненияНетерпимость к инакомыслиям, еритизмВечность души, рай и ад А вот различаются они традициями и символами веры. Особняком в списке основных религий стоит буддизм, но его и нельзя сравнивать с другими религиями - это совершенно особое, скорее философское течение.
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