Плиззз помогите номер 826!! хотя бы 1 и 2
Математика
Плиззз помогите номер 826!! хотя бы 1 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляешь координаты точки в уравнение<br />1) -3=-9/3 - верно, значит принадлежит<br />2) 2=-6/3 - неверно, тк будет -2, значит не принадлежит<br />3) 3=-1/-3 - неверно, не принадлежит<br />4) 4=-12/-3 - верно, принадлежит
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14; 15 номера пожалуйста! ! ! !! ! ! ! !! ! SoooooS OЧЕНЬ СРОЧНОООООО заранее большое боль??ое спасибоооо
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