Плиззз помогите номер 826!! хотя бы 1 и 2

Гость: Гость:

Подставляешь координаты точки в уравнение<br />1) -3=-9/3 - верно, значит принадлежит<br />2) 2=-6/3 - неверно, тк будет -2, значит не принадлежит<br />3) 3=-1/-3 - неверно, не принадлежит<br />4) 4=-12/-3 - верно, принадлежит